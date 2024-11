Feuerwehr rettete Kommandanten-Kater aus Kanal

Zu einem besonderen Einsatz rückte die Feuerwehr in Kleinmürbisch am Sonntag aus.

Die Feuerwehr hat am Sonntag den Kater des eigenen Kommandanten aus einem Regenwasserrohr in Kleinmürbisch (Bezirk Güssing) gerettet. "Tom" war seit Samstagvormittag vermisst und wurde einen Tag später in der engen Röhre lokalisiert. Mit Schaufeln und Handwerkzeug arbeiteten sich Feuerwehrleute und zwei Nachbarn zu dem Kater vor, berichtete die Feuerwehr. Nach vier Stunden konnte der Kommandant sein unverletztes Haustier wieder in die Arme nehmen.