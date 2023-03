Schlepper nach Verfolgungsjagd festgenommen

In der Nacht auf Samstag kam es im Burgenland zu einer kilometerlangen Verfolgungsjagd der Polizei mit einem Schlepper.

Burgenland. Am Freitag gegen 23:00 Uhr versuchten Soldaten des österreichischen Bundesheeres am Grenzübergang Ritzing ein verdächtiges Fahrzeug anzuhalten. Der Lenker entzog sich jedoch der Anhaltung und fuhr davon. Die in der Zwischenzeit verständigte Polizei nahm mit mehreren Streifen die Verfolgung auf. Das mutmaßliche Schlepperfahrzeug fuhr auf die S 31 auf und weiter in Richtung Eisenstadt bzw. Wien, wie die Polizei berichtet.

Im Gemeindegebiet von Hornstein gelang den Polizisten die Anhaltung des Schlepperfahrzeuges. Die Polizei nahm daraufhin den Verdächtigen, einen 29-jährigen Moldawier, fest. Im Fahrzeug befanden sich insgesamt 14 Männer (13 Männer mit Staatsangehörigkeit Türkei und ein Mann mit Staatsangehörigkeit Afghanistan). Alle Migranten stellten Asylanträge, berichtet die Polizei.