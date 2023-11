× Verzweifelter Asylwerber zündete sich mit Benzin an

Drama im Burgenland: Ein Asylwerber übergoss sich auf offener Straße mit Benzin und setzte sich selbst in Flammen. Ein Taxler rettete den brennenden mit einer Decke.

Burgenland. Die schockierenden Szenen spielten sich Samstag um 22 Uhr in Stegersbach im Bezirk Güssing ab. Dort überschüttete sich mitten auf der Fahrbahn vor der Asylheim und in unmittelbarer Nähe eines Kebabstandes ein Flüchtling aus Afghanistan mit Benzin aus einer Plastikflasche und zündete sich hernach selbst an – wohl aus Verzweiflung über seine Situation.

© Viyana Manset Haber An dieser Stelle zündete sich der Asylwerber selbst an ×

Zum Retter in letzter Sekunde wurde ein Taxifahrer aus Pakistan, der für ein örtliches Fuhrunternehmen unterwegs war und der nicht lange zögerte: Mit einer Decke aus dem Auto sprintete er zu dem Mann hin, löschte damit die Flammen und riss ihm den brennenden Pullover vom Leib.

© Viyana Manset Haber Nahe dieser Kebab-Bude passierte der dramatische Vorfall ×

Auch die Gäste der Kebab-Bude boten Hilfe an. Das Afghane soll schwer Verbrennungen am Oberkörper erlitten haben.