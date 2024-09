Vorbestrafter Teenie (15) wollte mit Messer Auto rauben

Der 15-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Ein Jugendlicher hat in Pamhagen, Bezirk Neusiedl am See, in der Nacht auf Montag einen Mann mit einem Messer bedroht und versucht, dessen Auto zu stehlen. Der 67-Jährige konnte jedoch mit dem Pkw flüchten, der 15-Jährige wurde wenig später festgenommen. Wie sich herausstellte, ist er bereits mehrfach vorbestraft. Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch mit.

Montag gegen 4.00 Uhr überfiel der Bursche aus dem Bezirk Bruck an der Leitha den 67-Jährigen und bedrohte ihn mit einem Messer, um sein Fahrzeug zu rauben. Dem Mann gelang aber damit die Flucht.

Der Jugendliche war laut Polizei mit dem Zug aus Wien nach Pamhagen gekommen und hatte gegen 1.00 Uhr zunächst ein unversperrtes Fahrrad sowie aus mehreren ebenfalls unversperrten Fahrzeugen ein Messer, Feuerzeuge und Bargeld gestohlen. Weitere Erhebungen werden noch durchgeführt.