Teenie-Feuerteufel teilten "ihre" Brände auf Snapchat

Die Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren sollen die Feuer innerhalb weniger Wochen gelegt haben.

Gleich drei Brände sollen die Jugendlichen in einem Klagenfurter Stadtteil innerhalb von wenigen Wochen gelegt haben. Ausgesucht hatten sie sich jeweils unbewohnte Gebäude.

Mittlerweile konnten die Tatverdächtigen ermittelt werden. Es handelt sich um vier Jugendliche aus Klagenfurt im Alter von 14 bis 18 Jahren. Alle Teenies sind geständig. Die Feuer hätten die Beschuldigten aus Langeweile gelegt.

© Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Wörthersee

Mit Handy gefilmt

Die Serie an Bränden in der Pulverturmstraße hatte am 13. August begonnen, gegen 17 Uhr war eine Holzhütte auf einer Waldlichtung abgebrannt, am 31. August gegen Mitternacht eine weitere Hütte gleich daneben. In der Nacht auf den 3. September brannte schließlich ein leer stehender Stall komplett ab.

Die Brandstiftungen wurden mit einem Handy gefilmt und über eine Snapchat-Gruppe geteilt. Die Jugendlichen wurden angezeigt, die Höhe des entstandenen Schadens war vorerst noch nicht bekannt.