Lkw in Vollbrand: Vollsperrung auf Semmering Schnellstraße

Wegen eines in Vollbrand geratenen Lkw ist die Semmering Schnellstraße (S6) aktuell zwischen Leoben West und Leoben Ost in Fahrtrichtung Wien komplett gesperrt.

Das teilte der ÖAMTC Donnerstagfrüh in einer Aussendung mit. Der Stau reiche derzeit etwa drei Kilometer zurück, die Lösch- und Aufräumarbeiten sollen demnach noch länger dauern. Die Ursache für den Vollbrand ist noch unklar.

Bereits am Vorabend Lkw in Brand

Am Mittwochabend geriet auch in Kärnten auf der Südautobahn (A2) ebenfalls Lkw in Brand. Das bereits am Pannenstreifen abgestellte Fahrzeug wurde stark zerstört. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei mit. Ein Bezirksbrandermittler der Polizei stellte demnach als mögliche Brandursache einen technischen Defekt am Fahrzeug fest.