"Weihnachts-Geschenke": Hunde und Katzen in Lkws geschmuggelt

Bei Kontrollen an der Grenze zu Österreich wurden unzählige Tiere auf illegalen Transporten entdeckt.

Intensive Grenzkontrollen entlarvten am Samstag in Nickelsdorf, Bezirk Neusiedl am See, mehrere illegale Tiertransporte kurz vor Weihnachten. Aus einem rumänischen Lkw, der gerade auf dem Weg nach Deutschland war, konnten 26 Hunde und 8 Katzen befreit werden.

© LPD Burgenland

© LPD Burgenland

© LPD Burgenland

Geplant war die Tiere auf unterschiedlichen Rastplätzen ihren neuen Besitzern übergeben werden sollen, vermutlich als "Weihnachtsgeschenke". Eine gültige Beförderungslizenz der Tiere lag nicht vor, bei drei Vierbeinern waren die vorhandenen Plätze zu klein, ein Hund hätte aufgrund seines Alters gar nicht mehr transportiert werden dürfen. Zudem war der Lastwagen zu überladen.

Hunde lagen im Kot

Auch ein ungarischer Transporter, der mit Kleintieren befüllt war, konnte aus dem Verkehr gezogen werden. Von den 13 mitgeführten Hunden waren sieben stark durch Exkremente verschmutzt. Es gab dazu weder eine gültige Beförderungslizenz noch eine gültige Zulassung für Langstreckenbeförderung.

Insgesamt wurden bei den Kontrollen in der Grenzregion 27 Fahrzeuge angehalten, wobei 18 Sicherheitsleistungen eingehoben, 11 Anzeigen nach dem Tiertransportgesetz, 52 Anzeigen wegen technischer Mängel, 10 Anzeigen wegen Überladung und 55 Anzeigen aufgrund weiterer Delikte erstattet wurden.