Reisebus brennt lichterloh - Rauchsäule über ganz Wien

Über der ganzen Stadt ist eine riesige Rauchsäule zu sehen.

Großeinsatz am Freitagmorgen beim Wiener Praterstern: Ein Reisebus ging in der Nordbahnstraße plötzlich in Flammen aus - die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Informationen zu möglichen Verletzten liegen bisher nicht vor, auch die Brandursache ist noch unbekannt.

Weitere Infos folgen