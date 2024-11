Coca-Cola-Weihnachtstruck: Das sind die Stationen in Österreich

Alle Termine hier.

Dieser Truck ist mittlerweile schon Kult.

Seit 1995 gibt es ihn. Der Coca-Cola-Weihnachtsmann ist selbst über 100 Jahre alt. Seit 1995, also seit fast 30 Jahren, fährt er mit einem Weihnachtstruck durch die Lande. Natürlich macht er auch in Österreich halt. Wer das Spektakel sehen will, ist hier genau richtig. Los geht es am 18. November 2024 in Innsbruck, der letzte Stopp ist dann am 19. Dezember im Wiener Prater am Riesenradplatz.

Alle Termine gibt es hier:

Di., 19.11.2024: Traun (OÖ) – HOFER, Wiener Bundestraße 117; 4050 Traun​

Do., 21.11.2024: Bregenz (V) – Platz der Wiener Symphoniker, Platz d. Wr. Symphoniker 1, 6900 Bregenz

Fr., 22.11.2024: Dornbirn (V) – Interspar Dornbrin, Messestraße 2, 6850 Dornbirn​

Sa., 23.11.2024: Rum (T) – BILLA PLUS IBK Rum, Siemensstraße 39, 6063 Rum

Mo., 25.11.2024: Salzburg (S) – Interspar Salzburg, Europastraße 1, 5020 Salzburg​

Mi., 27.11.2024: Ried im Innkreis (OÖ) – Maximarkt Ried, Schärdinger Str. 38, 4910 Ried im Innkreis​

Mo., 02.12.2024: Neunkirchen (NÖ) – Penny Neunkirchen, Wiener Straße 82, 2620 Neunkirchen

Di., 03.12.2024: Fürstenfeld (Stmk) – Interspar Fürstenfeld, Burgauer Str. 2, 8280 Fürstenfeld​

Mi., 04.12.2024: Leibnitz (Stmk) – Billa Plus Leibnitz, BILLA PLUS, Dechant Thaller-Straße 34, 8430 Leibnitz​

Do., 05.12.2024: Klagenfurt am Wörthersee (K) – Billa Plus Südpark, Südpark 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Fr., 06.12.2024: Lienz (T) – LIDL, Kärntner Str. 63, 9900 Lienz

Sa., 07.12.2024: Schladming (Stmk) – Hauptplatz Schladming, Hauptplatz Schladming

Di., 10.12.2024: Wien (W) – Prater, Riesenradplatz, 1020 Wien

Do., 12.12.2024: Wien (W) – Billa Perfektastraße, Perfektastraße 106, 1230 Wien

Fr., 13.12.2024: Wien (W) – Hofer Davidgasse, Davidgasse 82-90, 1100 Wien

Sa. 14.12.2024: Mörbisch am See (B) – Mörbisch Seefestbühne, Festspielgelände 1, 7072 Mörbisch am See

Mo., 16.12.2024: Neusiedel (B) – Billa Plus Neusiedel am See, Wiener Str. 120, 7100 Neusiedl

Di., 17.12.2024: Retz (NÖ) – Eurospar Urban, Höfleinerstraße 15, 2070 Retz

Mi., 18.12.2024: Brunn am Gebirge (NÖ) – Billa Plus Brunn a. Gebirge, Johann Steinböck-Straße 7a, 2345 Brunn am Gebirge

Wer ist Weihnachtstimmung kommen will, der ist hier genau richtig.