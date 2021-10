Insgesamt bereits 113 Fälle in Erstaufnahmestelle Traiskirchen.

St. Pölten. Der Corona-Cluster in der Erstaufnahmestelle Traiskirchen (Bezirk Baden) ist am Dienstag weiter gewachsen. Nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) gab es 113 Fälle und somit um zehn mehr als am Vortag. In der Asylbetreuungsstelle in Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha) wurden elf Infizierte registriert. Das waren um zwei mehr als am Montag.