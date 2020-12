Corona-Lockdown: In diesen Städten ist Kurzparkzone aufgehoben

Notwendige Wege mit dem Pkw sollen erleichtert werden.

Wien. Im Zusammenhang mit den nun seit 26. Dezember 2020 neuerlich bestehenden verschärften Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben laut ÖAMTC einzelne Städte bzw. Gemeinden die bestehenden Kurzparkzonenregelungen wiederum gelockert. „Die Maßnahmen sollen dazu dienen, Bürgern auch während der dritten Lockdown-Phase dringend notwendige Wege mit dem Pkw zu erleichtern“, erklärt Gilles Dittrich, von der Abteilung Mobilitätsinformationen des Clubs.

Mit Stand 29. Dezember 2020, liegen dem ÖAMTC von den Magistraten folgender Städte Bestätigungen vor, dass die Überwachung bis auf Widerruf ausgesetzt wird:

Salzburg

Klagenfurt

St. Pölten

Perchtoldsdorf

Neusiedl am See

Gebühren in Form von ausgefüllten Parkscheinen oder digitalen Zahlungen via APPs müssen nicht entrichtet werden. Aber Achtung: In vielen Städten/Gemeinden gilt die Einhaltung der maximalen Abstellzeiten auch weiterhin.

