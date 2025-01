Crackpfeife mit Crystal Meth auf Polizeistation geraucht

Bei der Durchsuchung wurde die Crackpfeife, der er im Hinterteil versteckt hatte, nicht gefunden.

Wegen Schwarzfahrens mit einem Zug wurde ein 45-jähriger Slowake, der sich nicht ausweisen konnte, auf frischer Tat erwischt und zur Polizeiinspektion Vöcklabruck in Oberösterreich gebracht. Nach einer Durchsuchung seiner Bekleidung verrichtete er seine Notdurft. Dabei rauchte der Mannungeniert eine Crackpfeife mit Crystal Meth, die er in seinem Hinterteil versteckt hatte. "Vermutlich dadurch kam es auch zu einem medizinischen Vorfall und der 45-Jährige musste in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht werden", heißt es seitens der Polizei. Außerdem wurden eine für Ladendiebstähle präparierte Tasche und andere Gegenstände. sichergestellt.