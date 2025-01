Das ist Benkos neuer Knast-Alltag

Für ihn ist es jetzt aus und vorbei. Weg der Luxus und das schöne Leben.

Rene Benko muss in U-Haft. Der einstige Immo-Star ist tief gefallen. Als diese Woche für den Pleitier die Handschellen klickten, begann eine neue Zeitrechnung.

So schaut jetzt sein Knast-Alltag aus. Mindestens zwei Wochen wird er in U-Haft verbringen und damit ein ganz anderes Leben führen als vorher. "Dringender Tatverdacht herrscht."

Benko muss sich an seinen Knast-Alltag gewöhnen. Derzeit sitzt er noch in einer videoüberwachten Einzelzelle, sollten in der überbelegte Justizanstalt Josefstadt noch weitere "Neuzugänge" dazukommen, droht dem Immo-Spekulanten eine Verlegung in eine Mehrbett-Zelle.

Gemüsesuppe und Bröselnudeln

Auch beim Essen muss sich der 47-Jährige umgewöhnen. Statt Luxus gab es am Samstag Gemüsesuppe, danach Bröselnudeln und Zwetschgenröster.

Zum Frühstück und Abendessen werden ausschließlich Brot oder Semmeln mit Mini-Portionen Butter, Marmelade, Honig, Käse oder Wurst serviert. Zum Mittagessen gibt's Kartoffelpüree, Nudeln oder Reis mit einer Fleischbeilage - Knackwurst oder Leberkäse. Freitag ist Fischtag, wenn der Koch gut gelaunt ist, ist am Sonntag hin und wieder ein Schnitzel drin.

Besuch darf Benko nur nach einer Erlaubnis durch den Staatsanwalt empfangen - dafür ist schon ab 6 Uhr Früh Tagwache!