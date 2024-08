Das wissen wir über die IS-Männer

Das sind die zwei Verdächten IS-Männer, die einen Anschlag auf die Taylor-Swift-Konzerte in Wien geplant haben sollen.

Einer der Tatverdächtigen ist 19 Jahre alt, der andere 18. Bei beiden soll es sich um österreichische Staatsbürger handeln. Der 19-jährige Niederösterreicher stammt aus einer Familie, die aus Nordmazedonien kommt.

Festnahmen in NÖ und Wien

Der 19-Jährige ist am Mittwoch in Ternitz (Niederösterreich) verhaftet worden. Der andere Mann wurde in Wien festgenommen. Die beiden planten einen Anschlag auf das Taylor-Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion.

© Thomas Lenger/monatsrevue ×

© Thomas Lenger/monatsrevue ×

© Thomas Lenger/monatsrevue ×

© Thomas Lenger/monatsrevue ×

Bilder von Polizei-Großeinsatz in Ternitz (NÖ) am Mittwoch.

IS-Männer

Der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, gab bei einer Pressekonferenz Auskunft über den ideologischen Hintergrund der beiden Männer. Einer von beiden habe einen "Treueschwur auf den IS" abgelegt. Der 19-Jährige soll sich im Internet radikalisiert haben. Der Jüngere der beiden ist ebenfalls österreichischer Staatsbürger.

Das wurde sichergestellt

Neben der Festnahem haben die Ermittler chemische Substanzen bei den Männern sichergestellt. Weitere Details zu den beiden Männern wird man wohl bald erfahren.

© apa ×

© apa ×

© apa ×

Die Führung der Wiener Polizei bei der heutigen Pressekonferenz.

Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl und der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit Franz Ruf.

Das sagt der Polizei-Chef

"Wir haben entsprechende Vorbereitungshandlungen festgestellt und auch, dass es einen Fokus des 19-jährigen Täters auf die Taylor Swift-Konzerte in Wien gibt", sagte Ruf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hätten sich die Beschuldigten "im Internet radikalisiert", hieß es. Chemische Substanzen seien sichergestellt worden und würden "derzeit ausgewertet", sagte Ruf. Worum es sich bei diesen handelt, konnte er zunächst nicht mitteilen.