Drogenbande ging der Polizei ins Netz

Eine Bande, die im großen Stil mit Drogen gehandelt hat, konnte ermittelt werden.

Polizisten des Landeskriminalamtes gelang in enger Zusammenarbeit mit der Polizeihundeeinheit ein großer Ermittlungserfolg im Drogenmilieu. Gleich vier Männer, Österreicher und Serben im Alter zwischen 37 und 46 Jahren, gingen den Kriminalbeamten ins Netz. Drei von ihnen wanderten direkt ins Gefängnis. Bisher verweigerten alle Tatverdächtigen die Aussage.

© LPD Wien ×

© LPD Wien ×

© LPD Wien

Sichergestellte Drogen und Gegenstände:

ca. 17 Kilogramm Cannabiskraut



ca. 830 Gramm Cannabisharz



ca. 670 Gramm Kokain



ca. 320 Gramm Heroin



938 Cannabispflanzen in Blüte



Bargeld im niedrig fünfstelligen Bereich



ein Sportwagen



eine Schusswaffe mit 715 Stück Munition



Bei mehreren staatsanwaltschaftlich angeordneten Hausdurchsuchungen in den Wiener Bezirken Donaustadt, Liesing sowie im Burgenland wurden die Suchtgiftplantagen ausgehoben. Dabei wurden mehrere hochprofessionelle Cannabis-Anlagen entdeckt. Sichergestellt wurde auch eine Menge an Drogen. So fanden die Ermittler unter anderem 1000 Pflanzen in Blüte, 17 Kilogramm Cannabis, 670 Gramm Kokain. Auch eine Schusswaffe mit mehr als 700 Stück Munition wurde aufgefunden. Sichergestellt wurde auch Bargeld im niedrig fünfstelligen Bereich sowie ein Sportwagen. Weitere Ermittlungen zu den Verdächtigen sind im Gange. Weitere Ermittlungen zu der Drogenbande laufen.