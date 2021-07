Diese Reiseregeln gelten in unseren Lieblings-Urlaubsländern

61 % der Österreicher machen in diesen Wochen Urlaub. Corona gibt die Regeln vor.

Wien. Startschuss für die Reisezeit: 490.000 Schüler im Osten des Landes sind bereits in den Sommerferien, der Rest startet kommenden Freitag.

An unseren Grenzen Richtung Süden gab es gestern schon um 7 Uhr früh Stau. 5,4 Millionen Österreicher werden im Sommer verreisen. Keine leichte Aufgabe mit den Corona-Regeln. Der Grüne Pass – ein QR-Code, der belegt, ob man geimpft, getestet oder genesen ist – wird die Sache in der EU erleichtern. ÖSTERREICH hat den Überblick über unsere liebsten Urlaubsländer.

Italien: Online registrieren

Einreise. Reisende müssen sich im Internet registrieren (EU Digital Passenger Locator Form). Bei der Einreise ist der 3-G-Nachweis vorgeschrieben. PCR- oder Antigen-Tests dürfen nicht älter als 48 Stunden sein. Ein Impfnachweis gilt erst 14 Tage nach der letzten Impfung. Eine Genesung gilt bis zu sechs Monate.

Reisende müssen sich im Internet registrieren (EU Digital Passenger Locator Form). Bei der Einreise ist der 3-G-Nachweis vorgeschrieben. PCR- oder Antigen-Tests dürfen nicht älter als 48 Stunden sein. Ein Impfnachweis gilt erst 14 Tage nach der letzten Impfung. Eine Genesung gilt bis zu sechs Monate. Vor Ort. Ganz Italien ist als sichere „Weiße Zone“ eingestuft. Lokale, Museen etc. haben offen, Ausgangsbeschränkungen gibt es keine. Im Freien kann die Maske fallen gelassen werden, MNS-Pflicht nur „indoor“.

Kroatien: Grüner Pass Pflicht

Einreise. Verschärfte Regeln mit Juli: Der Grüne Pass ist an der Grenze Pflicht (noch gelten allerdings die einzelnen ausgestellten 3-G-Nachweise).

Verschärfte Regeln mit Juli: Der Grüne Pass ist an der Grenze Pflicht (noch gelten allerdings die einzelnen ausgestellten 3-G-Nachweise). Vor Ort. In Innenräumen, dort wo kein Mindestabstand von 2 Metern eingehalten werden kann, ist ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen. Lokale schließen um 0.00 Uhr.

Spanien: 3-G-Regel für alle ab 12 Jahren

Einreise. Online-Registrierung ist ein Muss. Zusätzlich muss jeder ab 12 Jahren die 3-G-Regel einhalten (Zweitimpfung muss 2 Wochen zurückliegen, Test 48 Stunden).

Online-Registrierung ist ein Muss. Zusätzlich muss jeder ab 12 Jahren die 3-G-Regel einhalten (Zweitimpfung muss 2 Wochen zurückliegen, Test 48 Stunden). Vor Ort. Maskenpflicht (ab 6 Jahren) an öffentlichen Orten drinnen und in öffentlichen Verkehrsbetrieben. In Geschäften ist der Zutritt reglementiert.

Griechenland: Sehr gelockert

Einreise. Registrierung spätestens 24 Stunden vor der Landung. Vorzuweisen bei Ankunft: PCR-Test (max. 72 Stunden alt), Antigen-Test (48 Std.), Impfnachweis (14 Tage nach vollständiger Immunisierung) oder Genesungsurkunde. Der österreichische Impfpass wird hier anerkannt.

Registrierung spätestens 24 Stunden vor der Landung. Vorzuweisen bei Ankunft: PCR-Test (max. 72 Stunden alt), Antigen-Test (48 Std.), Impfnachweis (14 Tage nach vollständiger Immunisierung) oder Genesungsurkunde. Der österreichische Impfpass wird hier anerkannt. Vor Ort. Maskenpflicht nur mehr innen.

Frankreich: Ohne Symptome

Einreise. Impfnachweis oder negativer PCR-/Antigen-Test und eine eidesstattliche Erklärung, dass man symptomfrei ist.

Impfnachweis oder negativer PCR-/Antigen-Test und eine eidesstattliche Erklärung, dass man symptomfrei ist. Vor Ort. Maskenpflicht im Innenbereich ab 6 Jahren.

Österreich: Hotels direkt am See fast ausgebucht

Der Ansturm auf die Seen hat bereits voll eingesetzt. Manche Regionen sind schon knapp bei 100 Prozent Auslastung. Besonders beliebt: Wörthersee (K), Wolfgangsee (S), Mondsee (OÖ), Neusiedler See (B) und der Achensee (T). Auch die Thermen sind bis zu 80 % ausreserviert, sagt Martin Starits von der Hoteliervereinigung: „Aber immer wieder wird was frei, weil Corona-Beschränkungen gelockert werden.“

Städte. Wien leidet: Hotels sind nur etwa 30 % belegt. Auch Salzburg hat nur 60 % Auslastung zur Festspielzeit.