Donauinsel: Im Wasser treibende Leiche entdeckt!

Die Wiener Polizei bestätigt einen Einsatz, wonach in der Neuen Donau beim Georg-Danzer-Steg eine Leiche im Wasser treibend entdeck wurde.

Wien. Zum Großeinsatz kam es am Sonntag kurz vor Mittag an einem 1. September, der so gar nichts Herbstliches an sich hat: voller Bade- und Donauinselbetrieb bei 30 Grad und mehr. Um 11.30 Uhr wurde die Rettung alarmiert, dass eine bisher noch unbekannte Person im Wasser trieb - auch der Rettungshubschrauber Christophorus 9 wurde hingeschickt. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen konnte nur noch der Tod der männlichen Person festgestellt werden.

Die Umstände, die zum Tod des Verstorbenen, der unter der Rad- und Fußgängerquerung unter der U6-Donaubrücke entdeckt wurde, führten, sind Gegenstand von Ermittlungen: Verzweiflungstat, Badeunfall oder Hitzetod aufgrund von Herz-Kreislauf-Problemen, derzeit kann nichts ausgeschlossen werden.