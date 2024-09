Anfall: 28-Jähriger ertrank in Badeteich

In einem Badeteich in Grafenwörth (Bezirk Tulln) ist am Samstag ein 28-Jähriger ertrunken.

Der Mann dürfte beim Schwimmen einen epileptischen Anfall erlitten haben und in dem Gewässer untergegangen sein. Reanimationsversuche scheiterten, bestätigte die Landespolizeidirektion am Sonntag auf Anfrage einen Bericht des ORF Niederösterreich. Laut Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Grafenwörth brachte ein zufällig anwesender Berufstaucher den 28-Jährigen aus dem Wasser. Der Mann sei aus bis zu acht Metern Tiefe gerettet worden.