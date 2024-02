Doppelmörder auf Flucht - Ermittler jagen Bankomatkarten-Dieb

Mehr als hinterfragungswürdig agieren die Ermittlungsbehörden, was die Lichtbildfahndung angeht: Just heute, an dem ein Doppelmörder seit vier Tagen auf der Flucht ist, sucht man einen mutmaßlichen Kleinkriminellen, der im vergangenen Sommer geschlagen hat...

Wien. Am vergangenen Freitag, der als einer der blutigsten Tage von Wien in die Kriminalgeschichte eingehen wird, prügelte ein Finanzbuchhalter in der Früh seine Ehefrau zu Tode und erwürgte dann mit bloßen Händen seine 13-jährige Tochter. Der 53Jährieg, der wohl aus Sinnen und gefährlich ist, wenn er sich noch nicht selbst gerichtet hat, ist seitdem untergetaucht - de Hinweise gehen bis in die Steiermark und sogar an die Adria, oe24 berichtete.

In allen Foren fragen sich die User, warum die Zuständigen - in diesem Fall die Staatsanwaltschaft - sich bisher nicht dazu entschlossen hat, ein offizielles Lichtbild des verdächtigen freizugeben, damit die Bevölkerung gewarnt und aufmerksam ist und man seiner schneller habhaft ist. Es gilt natürlich wie auch im folgenden die Unschuldsvermutung.

Stattdessen just für heute (wiederum von der Staatsanwaltschaft) genehmigt wurde eine "Öffentlichkeitsfahndung und Zeugenaufruf nach Entfremdung unbarer Zahlungsmittel und Diebstahl nach Einbruch." Die inkriminierte Tat wurde am 20.6. des Vorjahres in einem Kebab-Laden auf der Laxenburgerstraße in Favoriten begangen, wo ein jüngeren Mann mit Beanie-Mütze, großen Hornbrillen und Burberry-Schal eine Bankomatkarte aus einer Jackentasche gestohlen zu haben. Wörtlich heißt es weiter: "In weiterer Folge soll die Person mit dieser entfremdeten Bankomatkarte Zigaretten an einem Automaten gekauft und so einen Schaden in Höhe eines dreistelligen Betrages verursacht haben." Hinweise unter 01 31310 56250 (PI Van-der-Nüll-Gasse) erbeten.

Zeugen, denen die tatverdächtige Person vor, während oder nach ihrer Flucht aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Wie gesagt, das gilt für den Bankmatkarten-Dieb...