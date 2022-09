Doppelmörder wartet in Haft auf Auslieferung nach Wien

Der in einem Asylheim in Frankreich festgenommene Mahmoud N. sollte schon bald nach Wien überstellt werden.

Wien, Brest. Nach dem Erfolg durch die Zielfahnder, die den Tunesier in Frankreich aufspürten – französische Kollegen verhafteten ihn in einem Asylheim in Brest, bevor der Verdächtige nach England übersetzen konnte – ist jetzt die Justiz am Zug: Der 49-Jährige, der in Wien seine ungarische Freundin und deren Tochter (15) ermordet haben soll – sitzt in Frankreich in Haft.

Stimmt er seiner Auslieferung zu, kann er binnen 10 Tagen nach Wien gebracht werden.

Stemmt er sich gegen das verkürzte Verfahren, kann es bis zu 9 Wochen dauern, ehe er ans Landesgericht nach Wien – wo das Doppelmord-Verfahren gegen ihn läuft – überstellt wird.

Es gilt die Unschuldsvermutung.