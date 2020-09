Droht vor der Wahl ein Wahlkarten-Debakel?

Obwohl man von offizieller Seite von einem Einzelfall sprach, dürften mehrere Wähler betroffen sein.

Gibt es erneut Problemen mit Wahlkarten? In den sozialen Medien melden User, dass in ihren beantragten Wahlkarten in Feldkirch die grauen Kuverts für den Stimmzettel fehlen würden – und dass kurz vor der Vorarlberger Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen am 13. September.

Der Bürgermeister der Stadt Feldkirch sagte, dass es sich bei den fehlenden Kuverts um einen Einzelfall handeln würde. Doch auf Twitter meldeten sich mehrere User mit demselben Problem. "Ich habe auch keines bekommen", sagt etwa der Journalist Moritz Moser.

Ich wollte das ja eigentlich nicht öffentlich machen, aber da der Bürgermeister von Feldkirch nun behauptet, es sei ein einmaliges Versehen gewesen, dass bei einer Wahlkarte ein Kuvert vergessen wurde. Das war es nicht, ich habe auch keines bekommen. pic.twitter.com/SnfiUIbzmk September 7, 2020

Ein weiterer User meldet sich in den Kommentaren zu dem Tweet: "Auch mir wurde das graue Kuvert nachgesendet", schreibt Martin E.

Den kuriosen Fall ins Rollen gebracht hat wohl ein Tweet von User @maldungi, der berichtete, dass er offenbar in seiner Feldkircher Wahlkarte einen bereits ausgefüllten Stimmzettel fand.

Liebe Stadt #Feldkirch, ich weiß es wirklich zu schätzen, dass ihr mir anstandslos eine Wahlkarte zusendet. Eine kleine Bitte für die Zukunft habe ich dennoch: Den amtlichen Stimmzettel müsst ihr nicht vorab schon für mich ausfüllen, das schaffe ich alleine. Danke! #keinscherz — maldungi (@maldungi) September 6, 2020

Seit den schadhaften Wahlkarten bei der Bundespräsidentenwahl 2016 und der Wiederholung der Stichwahl, werden immer wieder mal Probleme mit den Wahlkarten bekannt. Droht nun ein nächstes Debakel?