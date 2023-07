"Du draußen trinken Kaffee": Eklat in Postbus

Die Autorin und Philosophin Amani Abuzahra schildert einen Vorfall in einem Postbus in Niederösterreich.

„Ich bin wütend. Sehr sogar.“ Mit diesen Worten beginnt Amani Abuzahra ihr Posting auf Facebook. Die Schriftstellerin war gerade auf dem Weg zu einer Lesung, als sie mit Kaffee in der Hand in einen Postbus steigen will.

„Bin am Weg nach Lunz am See, um aus meinem Buch zu lesen“, schildert Abuzahra den Fall. „ In Niederösterreich steige ich in den Postbus mit Kaffee in der Hand... sagt mir der Fahrer in wirschem Ton: ‚DU DRAUSSEN TRINKEN KAFFEE.‘ Zeigt mit der Hand nach draussen, als hätte ich nichts verstanden.'Du.hier.nix.trinken. Kaffee.nix.Bus."

ÖBB entschuldigen sich

Die studierte Philosophin ist baff und fragt in ihrem niederösterreichischen Dialekt was das für ein Dialekt sein soll. "Normal" die Antwort.„Nein, das ist kein normales Deutsch. Weil ich Kopftuch trage, glaubt er, ich kann kein Deutsch. Spricht respektlos mit mir“, so Abuzahra weiter. „Das ist eine Frechheit. Und macht mich wütend.“

Die ÖBB haben sich inzwischen für den Vorfall entschuldigt. „Für das Verhalten und die Wahl der Sprache möchten wir uns im Namen des Lenkers mit aller Höflichkeit entschuldigen. In diesem konkreten Fall werden wir in aller Deutlichkeit auf korrektes und diskriminierungsfreies Verhalten hinweisen“. Diskriminierung in der Sprache oder im Handeln werde man nicht dulden.