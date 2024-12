Das Wiener Generationencafé Vollpension launched noch rechtzeitig vor Weihnachten "Dubai Dschoklad” in Weihnachtsbaumform - Crunchy wie ein Tannenbaum“. Limitiert auf 100 Stück. Verkauft wird sie nur offline ab 11. Dezember im Generationencafé in 1040 Wien.

Wien bleibt unverrückbar das Zentrum des Omiversums! Das Vollpensions Christkind released die „Dubai Dschoklad“ und damit die weltweit erste „Dubai Chocolate“, die ganz ohne Tafel auskommt und aussieht wie ein Weihnachtsbaum.

So crunchy wie ein Tannenbaum, handgemacht mit viel Oma-Liebe und ebenso gut!

Die Omama ist zwar kein Schnellzug, aber wenn’s drauf ankommt, „neichn Bledsinn von die Jungen auszuprobieren“, dann nimmt sie kurzerhand den Orient Express „nächster Halt Dubai“.

Exklusives Weihnachtsgeschenk



Die auf 100 Stück limitierte und handgemachte „Susi Edition“ ist intergenerational von der gleichnamigen Vollpension Oma Susi entwickelt worden und wird von ihr handsigniert und nummeriert. Schokotiger können die heiße Ware am 11. Dezember um 20 Uhr, ausnahmslos offline im Generationencafé Vollpension in der Schleifmühlgasse erstehen - first come, first served.

Ein Tannenbaum wiegt 180 Gramm und kostet 24,90 Euro.

Win:Win:Win aus WienDie Beschenkten freuen sich, die Schenkenden sammeln Karmapunkte und die Senior:innen jubilieren. Wer Arbeitsplätze für Senior:innen und lokale Wertschöpfung in Wien unterstützt, schenkt hier genau richtig.Alle Infos zum Verkauf gibt’s hier: https://www.vollpension.wien/event/dubai-dschoklad-von-da-oma/