Eindringling in Schule bedrohte Lehrer mit dem Umbringen

Schwer betrunken verirrte sich ein amtsbekannter Wiener (mit Balkan-Background) in eine Volksschule in Hernals, wo er zu randalieren anfing und mit Mord drohte.

Wien. Aus bislang unerklärlichen Gründen - was sich wohl auch nach der Ausnüchterung nicht ändern wird - verirrte sich in ein 52-Jähriger mit Balkan-Background Mittwochnachmittag in eine Volksschule im 17. Bezirk und fing dort an, Eltern, die ihre Kinder vom Unterricht bzw. von der Nachmittagsbetreuung abholten, sowie Lehrer anzustänkern - einen Pädagogen (42) bedrohte er sogar mit dem Umbringen. Anschließend verließ der augenscheinlich mehr als Angeheiterte das Schulgebäude, stieg in eine Straßenbahn und pöbelte auch dort Fahrgäste an.

Auch gegenüber den alarmierten Polizisten der Polizeiinspektion Maroltingergasse, die den Alko-Zombie aus der Bim fischten, zeigte sich der 52-Jährige höchst aggressiv. Im Zuge der Festnahme bedrohte er sie ebenfalls mit Zeter und Mord(io).

Ein Alkovortest bei dem Beschuldigten ergab einen Messwert von 2,6 ‰. Die Beweggründe des 52-Jährigen sind bisher nicht bekannt, eine Vernehmung ist noch ausständig. Aktuell befindet er sich in polizeilichem Gewahrsam.