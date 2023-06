Eine Million ab jetzt auf Urlaub

Mit der heutigen Zeugnisverteilung beginnt für viele Familien die Reisezeit.

Auszeit. Schon am Vormittag jubeln heute 490.000 Kinder und Teenager in Wien, NÖ und im Burgenland – es ist der Startschuss der großen Ferien. Für viele geht es dann gleich am Wochenende los mit der ersten Reise, etwa eine Million Österreicher sind dann auf Urlaub!

Frühbucher. Die Reiselust ist nach drei Corona-Sommern trotz ak­tueller Teuerungs-Krise enorm. 78 % (das sind 6,9 Mio. Menschen) wollen im Juli und August weg. Mehr als ein Drittel (35 %) hat bereits im April gebucht – so eine Studie des ÖAMTC.

In Österreich wollen die meisten nach Kärnten

Heimatliebe. Vier von zehn machen (auch) Urlaub in Österreich. Die meisten zieht es nach Kärnten, Salzburg oder in die Steiermark. Ins Ausland fahren insgesamt 57 % (Italien vor Kroatien und Deutschland). 59 % der Befragten haben starke Sehnsucht nach dem Meer.

Unser Reisebudget liegt laut Ruefa-Befragung heuer bei 1.700 Euro, das sind um 150 mehr als im Vorjahr.