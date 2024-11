Elektronikstore Alza: Modernes Einkaufskonzept

Neuer Hotspot für Technik-Fans und Kaffeeliebhaber in Wien! Elektronik rund um die Uhr einkaufen! Alza, das führende Elektronikunternehmen in Mitteleuropa, eröffnete seinen neuen innovativen Store am Getreidemarkt 1 mit Coffeeshop „The Miners“. Top-Angebote an den Eröffnungstagen.

Alza stellt damit die Weichen für ein modernes, zugängliches und kundenorientiertes Einkaufskonzept mit einem breiten Serviceangebot. Der Store teilt sich in zwei Bereiche: Im betreuten Bereich stehen Expertvon Montag bis Freitag zwischen 9.30 und 20 Uhr sowie samstags von 9.30 bis 18 Uhr für persönliche Beratung zur Verfügung. Wer online shoppen möchte kann bequem entsprechend der gewählten Lieferoption, seine Bestellung im innovativen Selbstbedienungsbereichabholen, wo die AlzaBoxen rund um die Uhr – auch nachts und an Wochenenden – zur Abholung bereitstehen. Und das Beste: Hier fallen keine Zustellkosten an! Gezahlt wird einfach per QR-Code über die Alza-App oder bequem mit Bankomatkarte am Terminal.

Elektronik shoppen und Kaffeetrinken im Café "The Miners". © alza.at

Für Technik-Fans und Kaffeeliebhaber



Für alle, die eine Pause einlegen wollen, gibt es das integrierte Café, das täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet ist. Hier können Kundinnen und Kunden nicht nur entspannen, sondern sich auch bei Spezialitätenkaffee der ersten österreichischen „The Miners“-Filiale aus Prag stärken. Es is tübrigens das erste Café der Kaffeehauskette im deutschsprachigen Raum. Das Café, das zudem mit einer eigenen Rösterei und einer Bäckerei punktet, ist die perfekte Ergänzung für einen entspannten Shopping-Trip. Wer also Technik shoppen und dabei einen exzellenten Kaffee genießen möchte,ist hier genau richtig.

Einzigartige Kundenvorteile



Mit dem neuen Standort setzt Alza.at auf eine Vielzahl von kundenfreundlichen Services, darunter:- Schnelle Lieferung: Nach der Bestellung ist eine Abholung bereits am nächsten Tag im Store möglich, und das während der gesamten Woche, einschließlich Sonntag.- Verfügbarkeit an Wochenenden: Alza.at liefert auch am Wochenende. Wenn man vor Mitternacht bestellt, ist somit das Wunschprodukt schon am nächsten Morgen abholbereit. Die Abholung der Ware in einer AlzaBox welche sich in einem physischen Store befindet, ist kostenlos.- Fachkundige Beratung vor Ort für alle Fragen rund um Elektronik.- 30-tägiges Rückgaberecht für im Store gekaufte Artikel und für abgeholte Bestellungen.