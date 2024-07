Erfolgreiche Seeadlerbrut im Nationalpark Thayatal

Zwei Jungtiere sind erstmals erfolgreich herangewachsen. Sie werden von den Eltern versorgt und dürften spätestens im Herbst selbst auf Nahrungssuche gehen.

Im Nationalpark Thayatal in Niederösterreich ist erstmals eine erfolgreiche Seeadlerbrut gelungen. Zwei Jungtiere sind laut einer Aussendung vom Dienstag herangewachsen und erkunden bei ersten Ausflügen bereits die Landschaft. Aktuell wird das Duo noch von den Eltern versorgt. Spätestens im Herbst dürften sich die beiden dann auch selbst auf Nahrungssuche begeben, wurde vorausgeblickt.

Der Weg zum ersten Nachwuchserfolg im Nationalpark Thayatal war etwas holprig. Bereits im März 2023 hatte es einen Brutversuch gegeben, der aber nach einigen Wochen abgebrochen wurde. Im diesjährigen März wurde der Horst dann aber besetzt vorgefunden. Mitte April ließen sich die zwei Jungtiere beobachten, Anfang Juli hatten die Seeadler bereits eine stattliche Größe erreicht.

Ihr eigenes Revier werden die Tiere frühestens in vier Jahren - nach Einsetzen der Geschlechtsreife - etablieren. Häufig geschieht dies laut Aussendung in der Nähe jenes Gebiets, in dem die Vögel aufgewachsen sind.