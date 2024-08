Erst bis zu 33 Grad, dann Gewitter im Anmarsch

Zunächst klettern die Temperaturen auf bis zu 33 Grad, dann breiten sich Regenschauern und vereinzelte Gewitter bis in den Osten aus.

Am Sonntag zieht eine Kaltfront von Westen her in Österreich auf und breitet sich bis zum frühen Nachmittag mit Regenschauern und vereinzelten Gewittern in den Osten aus. Davor ist es aber im Osten und im Süden anfangs noch recht sonnig und heiß. Der Wind kommt aus West bis Nordwest und weht schwach bis mäßig, im Norden und Osten recht lebhaft. Frühtemperaturen zwischen 14 und 21 Grad, Nachmittagstemperaturen von West nach Ost 19 bis 33 Grad.

In den gelben Gebieten ist am Sonntag mit erhöhter Hitzebelastung zu rechnen:

So wird das Wetter am Montag

Die Reste einer nur langsam ostwärts ziehenden Störungszone liegen zu Beginn der Arbeitswoche über dem Ostalpenraum. Vor allem nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Westen bleibt es dicht bewölkt, immer wieder regnet es. Im Osten und Süden zeigt sich bei wechselnder Bewölkung die Sonne zeitweise, dabei entwickeln sich immer wieder isolierte, kurze Gewitter. Der Wind bläst vor allem im Osten lebhaft aus Nordwest. Frühtemperaturen 12 bis 19 Grad, Tageshöchsttemperaturen 21 bis 28 Grad.