EuroDreams: Steirer holt Hauptgewinn

Österreich ist top bei EuroDreams und hat seit Donnerstag seinen zweiten Gewinner im ersten Gewinnrang

Das Glück hat voll zugeschlagen: In der Umgebung von Graz wurde jener EuroDreams Wettschein gespielt, auf dem gestern alle sechs Zahlen und die Traumzahl richtig waren. Dies brachte seinem Besitzer nun 20.000 Euro monatlich für 30 Jahre.

Dieser steirische Gewinn, der mit dem ersten von fünf Quicktipps erzielt wurde, ist bereits der zweite rot-weiß-rote Erfolg dieser Art. Damit gehört Österreich zu den EuroDreams-Top-Nationen. Denn von den insgesamt sieben Hauptgewinnen, die es seit Einführung des Spiels im November des Vorjahres gegeben hat, gingen zwei nach Österreich. Frankreich war viermal erfolgreich, Spanien einmal.

20.000 Euro pro Monat

EuroDreams wird gemeinsam in Österreich sowie in den sieben weiteren Ländern Frankreich, Spanien, Portugal, Irland, Belgien, Luxemburg und der Schweiz angeboten. Dabei hat man zweimal wöchentlich – jeweils Montag und Donnerstag – die Chance, bis zu 20.000 Euro netto pro Monat für die Dauer von 30 Jahren zu gewinnen.

Die Spielformel lautet „6 aus 40“ plus „1 aus 5“: Man kreuzt sechs Zahlen von 1 bis 40 und eine „Traumzahl“ in einem Zahlenfeld von 1 bis 5 an. Den Hauptgewinn erzielt man, wenn man die „6 plus 1 Richtigen“ hat.