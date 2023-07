Europa glüht: So heiß ist IHR Urlaubsort

In den nächsten Tagen schwitzt ganz Europa in der Gluthitze.

Heißester Tag. Anfang Juli wurden weltweit bereits Hitze-Rekorde übertroffen: US-Wissenschaftler der Plattform „Climate Reanalyzer“ stellten fest, dass der 4. Juli der global heißeste Tag der Messgeschichte war.

Cerberus beschert uns Höllenhitze

Cerberus. Doch in den nächsten Tagen soll es noch heißer werden. Wie die europäische Raumfahrtbehörde nun berichtet, wird Europa wegen Hoch „Cerberus“, dem Höllenhund aus der griechischen Mythologie, Gluttage erleben. In der Hölle ist es bekanntermaßen heiß, in Italien bald fast genauso heiß: über 40 Grad in Rom, Florenz und Bologna, auf ­Sizilien sogar bis zu 48 Grad.

Heißer. In vielen Teilen der Türkei, darunter im beliebten Badeort Antalya, soll es rund zehn Grad heißer werden als normalerweise zu dieser Jahreszeit.

Es werden extreme Temperaturen um die 42 Grad erwartet. In Spanien verhält es sich ähnlich: Die heißesten Regionen waren zuletzt Murcia und Andalusien mit Hitzewerten von knapp unter 45 Grad in den letzten Tagen. Die Bodentemperatur liegt sogar bei 60 Grad! Aber auch auf Mallorca kletterte die Temperatur jüngst öfter auf bis zu 40 Grad.

Griechenland: Maßnahmen für Touristen

Akropolis. In Griechenland stellt man sich auch auf Temperaturen über 40 Grad ein; Sehenswürdigkeiten wie die Akropolis sollen für mehrere Stunden pro Tag geschlossen werden, wenn es zu heiß wird.

So wirken Sie der Überhitzung entgegen

Hitzetipps. Einige Maßnahmen gegen die Gluthitze sind sinnvoll, egal, ob Sie im In- oder Ausland sind: Achtung vor direkten Sonnenstrahlen, besonders zur Mittagszeit. Ärzte empfehlen, sich von 12 bis 16 Uhr drinnen aufzuhalten.

Wenn möglich ruhen Sie sich aus, halten Siesta. Jedenfalls wichtig: Viel Wasser trinken, lockere, leichte Kleidung tragen und auf Alkohol verzichten. Dieser wirkt bei Hitze nämlich viel stärker. Und auf ganz junge und ältere Personen sollte man besonders achtgeben.