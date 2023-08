Tigermücken übertragen gefährliche Krankheitserreger wie Zika, Dengue oder das Chikungunyafieber.

Vor elf Jahren wurde die asiatische Tigermücke erstmals von Experten Bernhard Seidel auch in Österreich entdeckt. Diese Gelsen sind viel bissiger als die normalen, "sie beißen bis zu 30 Mal am Tag", so Seidel. Vor allem attackieren sie uns auch schon unter Tags.