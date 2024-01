Fahrer hatte Drogen um Viertelmillion im Auto

Einen guten Riecher bewiesen Grenzbeamte bei der Anhaltung eines Pkw bei der Einreise nach Österreich. Das Auto war voller Drogen.

Bgld, Wien. Im Zuge einer routinemäßigen Kontrolle am Grenzübergang Kittsee wurde Freitagnachmittag ein Fahrzeuglenker bei der Einreise nach Österreich angehalten. Gegen den serbischen Staatsangehörigen im Alter von 25 Jahren bestand eine aufrechte Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien - wegen diverser Suchtgiftdelikte.

Bei der Durchsuchung des Autos wurde dann in schwarzen Müllsäcken verstecktes und in transparentes Plastik eingeschweißtes Cannabiskraut gefunden und sichergestellt. Es handelt sich um eine Gesamtmenge von etwa 23,6 Kilogramm. Da das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, den Haftbefehl erwirkt hatte, wurde der Festgenommene zur Vernehmung und weiteren Amtshandlung nach Wien überstellt. Das Suchtgift im Wert von mehr als 230.000 Euro kommt an einen sicheren Verwahrungsort und wird nach Abschluss der Erhebungen vernichtet und verbrannt.