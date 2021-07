Fall Leonie: So flüchtete 4. Verdächtiger durch Europa

©Getty Images - all - Fotomontage

Der jetzt gefasste Afghane soll einer der beiden Vergewaltiger Leonies gewesen sein.

Rasuli Z. sitzt in London. Er wurde – wie berichtet – im östlichen Stadtteil verhaftet. In einem Hotel, in der meist Afghanen verkehren. Möglichst rasch soll er jetzt von London nach Wien überstellt werden.



Doch es kann Wochen dauern, sollte er sich gegen seine Auslieferung juristisch wehren. Rasuli Z. soll der Kopf jener Bande sein, die den Tod Leonies zu verantworten hat.



