Fall Leonie: Vierter Verdächtiger festgenommen

Österreichische Zielfahndern nahmen den Mann in London fest.

Wien/London. Nach dem Mord an der 13-jährigen Leonie aus Tulln, konnte die Polizei nun den vierten Verdächtigen schnappen. Österreichische Zielfahnder fanden den flüchtigen Mann (22) in einem stark afghanisch geprägten Viertel in London, wie es in einem Medienbericht heißt. Drei weitere Verdächtige (18, 20 und 23) befinden sich bereits in Untersuchungshaft.

Alle Tatverdächtige sind volljährig

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen um eine am 26. Juni in Wien-Donaustadt tot aufgefundene 13-Jährige steht nun fest, dass sämtliche festgenommene Tatverdächtige volljährig sind. Entsprechende Medienberichte bestätigte am Freitag die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek. Ein vorgeblich 16-Jähriger sei einem Gutachten zufolge "mindestens 18, möglicherweise 20 Jahre alt", sagte Bussek.

Er werde jedenfalls nicht mehr als Jugendlicher, sondern nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) als junger Erwachsener (Personen im Alter zwischen 18 und 21, Anm.) geführt, erläuterte die Behördensprecherin. Gegen den Burschen afghanischer Abstammung wird - eben so wie gegen zwei inhaftierte Landsmänner im Alter von 18 und 23 sowie den jetzt in England geschnappten 22-jährigen Afghanen - wegen Vergewaltigung mit Todesfolge ermittelt. Der Strafrahmen sieht dafür für junge Erwachsene bis zu 20 Jahre, für Erwachsene zehn bis 20 Jahre oder lebenslang vor.