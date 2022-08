Falscher Polizist schockte Oma mit Geiselnahme

Wenn das Telefon läutet und ein angeblicher Polizist viel Geld fordert, heißt das nur eines: schnell auflegen!

OÖ, Burgenland. Denn die Geschichten, mit denen Betrüger mit geschulter Stimme am Telefon ihre vornehmlich (hoch-)betagten Opfer einlullen, werden immer verrückter: So erklärte ein Anrufer, der Dienstagnachmittag eine 65-Jährige in Wels an den Apparat bekam, dass in ihrer Nachbarschaft offenbar eine brutale Home Invasion im Laufen sei – eine Person sei geknebelt, die Täter sind bewaffnet und ein Polizist wurde verletzt.

Alles natürlich gelogen, aber so glaubhaft vorgetragen, dass die Frau der Aufforderung nachkam, ihr gesamtes Erspartes in einen blickdichten Sack zu packen und vor die Tür zu stellen. Sie selbst solle sich auf die Toilette einsperren und warten, bis die Geiselnahme nebenan beendet sei. Die Frau fiel tatsächlich auf die Lügen rein, stellte 500.000 Euro vor die Tür – die natürlich weg sind.

Porsche. Vergleichsweise „billig“ kam zur selben Zeit eine 85-Jährige in Kittsee im Burgenland davon: Ihr erklärte ein falscher Polizist am Telefon, dass ihre Schwiegertochter mit dem Porsche einen Unfall gehabt und jemanden niedergefahren habe. Um ihr Gefängnis zu ersparen, müsse sie schnell mit 92.000 Euro aushelfen. Eine Komplizin des Anrufers holte das Geld, das ebenfalls auf Nimmerwiedersehen verschwunden ist …