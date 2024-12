Festnahme in Wien: Verdächtiger nach Banküberfall gefasst

Der 31-jährige Verdächtige zeigte sich geständig.

Ein vorerst Unbekannter, der am Mittwochvormittag eine Bank in Wien-Meidling überfallen haben soll, ist einen Tag darauf an seiner Wohnadresse festgenommen worden. Wie die Landespolizeidirektion am Donnerstag mitteilte, wurde ein 31-jähriger österreichischer Staatsangehöriger am Donnerstag als mutmaßlicher Täter identifiziert, die Staatsanwaltschaft Wien sprach eine Festnahmeanordnung aus. Der 31-Jährige zeigte sich in seiner Einvernahme geständig.

Die Tatwaffe, Bekleidungsutensilien, die der Mann bei der Tat getragen hat, und ebenso die Bargeldbestände konnten vorgefunden und sichergestellt werden. Der Räuber soll demnach am Mittwoch gegen 11.00 Uhr das Geldinstitut in der Meidlinger Hauptstraße betreten haben und dort die Angestellten mit einer Waffe bedroht haben. Dann flüchtete er mit Bargeld, es handelte sich laut den Angaben um einen vierstelligen Betrag, aus der Bank. Eine anschließende Alarmfahndung blieb vorerst erfolglos.