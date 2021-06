Festnahme nach sieben Einbrüchen

Nach sieben Einbrüche in der Steiermark und im Burgenland ist ein 67-jähriger Mann festgenommen worden. Der Mann zeigt sich geständig.

Ein 67-Jähriger ist nach sieben Einbrüchen im Burgenland und der Steiermark gefasst worden.

Insgesamt sieben Einbrüche

Der Mann zeigte sich geständig und wurde in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert, berichtete die Polizei am Freitag. Der Verdächtige soll im Zeitraum von März bis Juni dieses Jahres insgesamt sieben Einbrüche verübt haben, etwa in eine Golfanlage in der Steiermark, einen Bauhof und eine Tennisanlage in den Bezirken Eisenstadt und Neusiedl am See.

Mehrfach vorbestraft

Der Mann ist mehrfach vorbestraft, hieß es in einer Aussendung. Der Gesamtschaden liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich.