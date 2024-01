Feuer auf Campingplatz - Frau in Flammen

Drama auf einem Campingplatz in Hainfeld im winterlichen Alpenvorland: In einem Mobile Home brach am Sonntag ein Brand aus - die Bewohnerin stand in Flammen, zwei Nachbarn retteten der Frau das Leben.

NÖ. Nur durch einen Zufall hatte ein 60-jähriger Nachbar am späten Abend einen Brand im mobilen Wohnheim auf dem Campingplatz Auwerk an der Traisen bemerkt. Der couragierte Mann schlug sofort Alarm und holte einen weiteren Nachbarn zu Hilfe. Weil Flammen im Inneren der Camping-Unterkunft zu sehen waren, trat der zweite Helfer (69) die Eingangstür ein und sah dort zu seinem Entsetzen die Eigentümerin stehen, deren Kleidung bereits in Brand geraten war. Er brachte die Frau in den Vorgarten, legte auf den zu Boden und löschte gemeinsam mit dem zweiten Anwohner mit Handtüchern und Decken die Flammen. © oe24 × © oe24 × Die inzwischen eingetroffenen Rettungskräfte begannen mit der Erstversorgung der 77-Jährigen. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber auf die Spezialklinik für Schwerstbrandverletzungen in das AKH nach Wien geflogen. Sie hatte die neben schweren Verbrennungen auch eine Rauchgasvergiftung erlitten.. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Hainfeld, Rohrbach/Gölsen und Ramsau konnten die Flammen in kurzer Zeit löschen .