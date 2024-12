Feuer beim Nachbarn - Rollstuhlfahrerin im Rauch gefangen

Das Feuer war aus noch nicht geklärter Ursache auf einer Terrasse ausgebrochen.

NÖ. Ein Terrassenbrand hat am Samstagnachmittag in der Grundemannstraße in Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) ein danebenliegendes Haus so stark verraucht, dass eine Nachbarin, die im Rollstuhl sitzt, von der massiven Rauchentwicklung eingeschlossen war und daraus gerettet werden musste. Sie wurde zunächst ins Spital gebracht, konnte aber bald wieder in häusliche Pflege entlassen werden.

© FF Strasshof a.d. Nordbahn ×

© FF Strasshof a.d. Nordbahn ×

© FF Gänserndorf ×

Das Feuer dürfte auf den Dachstuhl von zwei Wohngebäuden übergegriffen haben. Der dabei entstandene Rauch breitete sich in ein weiteres Wohnhaus aus, aus dem die Frau durch einen Atemschutztrupp gerettet wurde. Weitere Personen kamen dabei nicht zu Schaden.

Flammen kamen am Abend wieder

Aus bisher unbekannter Ursache geriet in den Abendstunden der Dachstuhl des betroffenen Gebäudes erneut in Brand, weshalb die Florianis nochmals ausrücken mussten.

Via Drehleiter und Teleskopmastbühne wurde weitere Teile des Daches geöffnet und die verbliebenen Glutnester abgelöscht.