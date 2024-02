Feuerwehr rettet 2 Turmfalken von Schuldach

Anschaulichen wie actionreichen Biologie-Unterricht gab es Donnerstagvormittag in einer Schule in Kritzendorf: Zwei Turmfalken hatten sich in der Taubenabwehr vergangen - da schritt ein Lehrer (und engagierter) Feuerwehrmann engagiert ein.

NÖ. - Zu der durchaus ungewöhnlichen Tierrettung rückte die Feuerwehr Kritzendorf in der Stadtgemeinde Klosterneuburg (Bezirk Tulln) aus. Wie die Florianis auf Facebook vermerken, ist ihr "Gruppenkommandant Benni hauptberuflich Pädagoge in der öffentlichen Volksschule. Er entdeckte am Dachvorsprung des Schulgebäudes zwei verzweifelt schreiende Turmfalken, die sich in den dort angebrachten Taubenabwehr-Spikes verfangen hatten." Gerettet - einer flog gleich befreit davon. © FF Kritzendorf × Um die beiden Greifvögel aus ihrer misslichen sowie schmerzhaften Lage zu befreien, wurde das Wechselladerfahrzeug mit Kran der Freiwillige Feuerwehr Klosterneuburg nachgefordert. So konnten die Fehrwehrleute "problemlos zu den zwei panisch flatternden Tieren gelangen". In Taubenabwehr-Spikes gefangen. © FF Kritzendorf Im Zuge der Befreiungsaktion machte sich einer der Falken gleich auf den Weg und flog davon, der zweite wurde der Tierhilfe Klosterneuburg-Wildtierhilfe Bezirk Tulln übergeben. Dort wird der Vogel wieder aufgepäppelt.