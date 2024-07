Feuerwehrmann bei Bauernhofbrand von Stier attackiert

Der 62-jähriger Feuerwehrmann würde bei der Stierattacke verletzt. Die insgesamt 90 Rinder wurden in Sicherheit gebracht, die teils leicht verletzt wurden.

Ein Feuerwehrmann ist am Montag bei einem Bauernhofbrand in Tarsdorf (Bezirk Braunau) von einem Stier attackiert und verletzt worden. Bei dem Einsatz wurde ein Stall mit 90 Rindern evakuiert. Die Tiere wurden alle gerettet, trugen aber teilweise Verletzungen davon, berichtete die Polizei am Dienstag. Ein Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. Die Brandursache war vorerst noch Gegenstand von Ermittlungen.

© Freiwillige Feuerwehr Burghausen e. V. ×

© Freiwillige Feuerwehr Burghausen e. V. ×

Kurz nach Mittag war Feuer im Auslaufstall des Hofes ausgebrochen, der Stall stand rasch in Vollbrand. Die Tiere wurden noch während der ersten Löschmaßnahmen von Feuerwehrleuten und Anrainern unter schwierigen Bedingungen ins Freie gebracht und die freilaufenden Rinder eingefangen. Ein 62-Jähriger wurde dabei von einem Stier attackiert und zu Boden geschleudert. Er wurde ins Spital eingeliefert.