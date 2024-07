Fischer kippte aus Boot - und ertrank

Rücklings aus dem Boot vor den Augen mehrerer anderer Petrijünger fiel ein Fischer am Stausee Ottenstein.

NÖ. Ein 72-Jähriger fiel am Dienstag aus seinem eigenen Boot in den Stausee Ottenstein im Waldviertel in Niederösterreich. Der Mann, der aus der Steiermark stammt, kam dabei ums Leben, bestätigte die Polizei. Eine medizinische Ursache dürfte demnach der Grund gewesen sein, warum der Mann ins Wasser stürzte.

Nach Angaben des Landesfeuerwehrkommandos handelt es sich bei dem Betroffenen um einen Fischer. Zeugen zogen den Mann an Land, Reanimationsversuche scheiterten. An Ort und Stelle war neben Feuerwehr und Rettung auch ein Notarzthubschrauber. Die Feuerwehren Friedersbach und Rutmanns brachten den Verstorbenen schließlich zu einer Anlegestelle, wo er von der Bestattung abgeholt wurde.