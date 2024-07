Flug gestrichen: Passagier rechnet mit AUA ab

Zahlreiche Flugausfälle bei der AUA vermiesen dieser Tage Hunderten Reisenden die Urlaubstage.

Im Zuge der kurzfristigen Flugausfälle bei der AUA gab es lautstarke Beschwerden der Betroffenen, von denen sich bei oe24 nun einer zu Wort meldet. Wie dem Fluggast nach Rückfrage mit der AUA-Hotline von offizieller Seite bestätigt wurde, herrschen bei der AUA sehr wohl "katastrophale Umstände" in Bezug auf ihre Flüge vor - aufgrund von IT-Problemen.

Der Betroffene gab an, mit seiner Familie am Flughafen von Nizza in Frankreich festzusitzen, sein Rückflug nach Wien war für 20:30 Uhr angesetzt. Doch: "Um kurz vor halb fünf am Nachmittag (heute) bekamen wir eine Benachrichtigung, dass unser Flug storniert wurde", so der Fluggast.

"Wir riefen die in der App angegebene Nummer an. Nach langem Warten antwortete eine Englischsprechende Person (sehr schwer zu verstehen). Sie wusste nichts von der Stornierung und versicherte uns nur, dass wir eingecheckt sind und uns am Flughafen an das Bodenpersonal wenden sollen."

Maschine für Rückflug war noch in Wien

Nach langer Wartezeit wurde den Reisenden von einer Mitarbeiterin am Schalter mitgeteilt, dass das Flugzeug, mit dem es heimwärts gehen sollte, Wien noch gar nicht verlassen hätte - aufgrund von schweren Unwettern. Eine Bleibe für die Nacht mussten sie sich indessen selbst suchen, Auskunft hierzu könne die Servicehotline der AUA geben. Nach Rücksprache mit der Familie in Wien wurde aber rasch klar, dass es am Samstag dort gar keine Unwetter gab.

"Danach riefen wir die AUA Hotline an", so der Betroffene. "Enorme Wartezeit von bis zu einer Stunde. Während wir in der Warteschleife waren, wurde unser Flug umgebucht. Wir haben aktuell einen Flug am Montag, 22.7.2024!!!!!! 9:50 nach Düsseldorf mit Anschlussflug nach Wien. Wo wir um 14:35 landen sollten."

Bei eventuellen Fragen zur Rückerstattung wurde den Reisenden eine andere Hotline empfohlen, an die sie sich wenden bzw. "alles schriftlich einreichen" sollten. "Es gibt aber, auch nach langer Suche, keine 3 Sterne Hotels in der Umgebung von Nizza. 3 Sterne Hotels werden vielleicht zurück erstattet. Normalerweise - laut Auskunft - gibt es ein Kontingent an Hotelzimmern von der AUA. Diese sind aber zurzeit nicht verfügbar. Uns wurde diesbezüglich nicht weitergeholfen", berichtete der gezeichnete Fluggast.

Familie wollte nur "nach Hause"

Was den Urlaubern den letzten Nerv raubte, war, dass sie einfach nur nach Hause wollten - so wie die vielen anderen Fluggäste auch, die vielleicht Kinder zu Hause haben und/oder arbeiten müssen. "Niemand hat die Möglichkeit, bis Montag zu warten - ohne Hotel. Das ist eine bodenlose Frechheit. Die Person an der Hotline konnte auch nicht garantieren, dass der Flug und Anschlussflug am Montag 100% statt finden wird. Mit dieser Ungewissheit zurück gelassen verlieren wir hier bald die Nerven... So viel dazu, dass Austrian auf ihren Socialmediakanälen posted, dass alles passt."