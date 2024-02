Frau und Tochter mit bloßen Händen getötet

Neue entsetzliche Details werden im Fall eines tödlichen Familiendramas in Wien-Erdberg bekannt, bei der ein einheimischer Prokurist und Finanzbuchhalter völlig durchdrehte. Er soll seine Gattin und die gemeinsame Tochter mit bloßen Händen ermordet haben.

Wien. Der blutige Freitag in Wien begann mit dem Notruf einer Wienerin, die sich, wie sich bald herausstellen sollte, berechtigt Sorge um ihre Tochter und ihr Enkelin gemacht hatte. Als sich die Polizei kurz darauf gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Erdbergstraße verschaffte, stieß sie im Vorraum auf zwei Frauenleichen.

Der Ehemann und Vater dagegen ist seitdem verschwunden - nur seine schwarzen Saucony-Laufschuhe standen noch vor der Tür der zusammengelegten Altbauwohnung Top 49+50. Hat Michael K. seine Gattin Claudia (51), Top-Juristin in der Rechtsabteilung einer großen Warenhaus-Kette, und die Tochter Carmina, eine lebensfrohe Gymnasiastin und Basketball-Spielerin, nach der morgendlichen Jogging-Runde getötet? Bei der er sich in seine für andere noch immer unerklärlichen Hass- und Mordgedanken hineinsteigerte?

Spur in die Steiermark und ans Meer

Die Hintergründe in dem Kleinfamilien-Drama in wohlsituierten Kreisen sind noch völlig offen, Abschiedsbrief oder sonstige Erklärungen hat der 53-jährige Manager und Geschäftsmann, für den die Unschuldsvermutung gilt, keine hinterlassen. Bei den Fluchtrouten konzentriert sich die Suche der Fahnder auch in die Steiermark (R. stammt aus dem Raum Leibnitz), doch er könnte sich auch nach Kroatien abgesetzt haben. Auf seinem Facebook-Profil gibt es Hinweise, dass er dort ein Boot haben könnte. Oder dass er jemanden dort kennt, auf dessen Boot er Unterschlupf finden könnte. Nicht ausgeschlossen ist indes, dass der Gesuchte bereits Suizid begangen hat.

Durchgesickert ist indes das Obduktionsergebnis an seiner 13-jährigen Tochter, die er mit einem massiven Angriff gegen den Hals erwürgt hat. Bei der Ehefrau (hier steht die Autopsie noch aus) zeigen die Spuren ein ähnliches Bild: Auch sie attackierte er wie von Sinnen mit bloßen Händen, hat sie möglicherweise totgeprügelt.