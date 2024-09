Frauenleiche (71) in Salzburger Fluss entdeckt

Beim Fund der Frauenleiche handelt es sich vermutlich um die abgängige 71-Jährige aus Tirol.

Im Zuge einer groß angelegten Suchaktion nach einer abgängigen 71-Jährigen aus Tirol haben Rettungskräfte Freitagnachmittag eine Leiche im Loferbach im Salzburger Pinzgau, im Grenzgebiet der beiden Bundesländer, gefunden. Bei der Toten handelt es sich vermutlich um ebenjene seit 16. September aus ihrer Wohnung in Waidring in Tirol (Bezirk Kitzbühel) vermisste Frau, so die Salzburger Polizei Samstagmittag zur APA. Klarheit werde eine Obduktion bringen.

Die Polizei ging von einem Unfallgeschehen aus. Bei ersten Suchmaßnahmen der örtlichen Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr Bergrettung und Wasserrettung waren Kleidungsstücke im Bereich des Haselbachs gefunden worden. Am Freitag wurde die Suchaktion bis in den Pinzgau grenzüberschreitend ausgeweitet, berichtete die Wasserrettung Salzburg am Samstag in einer Aussendung.

Wasserretter suchten den Loferbach und die Saalach ab. Mit Fließ- und Wildwasserrettern wurde der stark verblockte Bachlauf genauestens durchsucht, in einem Kraftwerk kurz vor Lofer kamen Taucher, Sonar und Tauchroboter zum Einsatz. Die Saalach wurde mit Wildwasserbooten abgefahren und mit Fußtrupps begangen. Unterstützt wurde der Einsatz durch die Polizei mit Suchhunden und Drohnen sowie durch die Feuerwehr Lofer. Gegen 16.00 Uhr nahm ein Polizeihund am Ufer des Loferbachs, kurz nach der Landesgrenze zu Salzburg, eine Fährte auf. Wasserretter fanden und bargen die Leiche.