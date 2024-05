Fritzl nach dem Frühstück aus Maßnahme entlassen

Der im Inzestfall von Amstetten zu lebenslanger Haft verurteilte Josef F. ist heute in den sogenannten "Zugang" verlegt worden.

Niederösterreich. Gleich nach dem Frühstück konnte Josef F. die geschlossene Abteilung hinter sich lassen. Wie berichtet, ist die Verlegung in den Normalvollzug nun rechtskräftig. In welche Haftanstalt er in den Normalvollzug verlegt wird, ist derzeit noch vollkommen unklar. Im Raum steht zum Beispiel die Sonderkrankenanstalt Wilhelmshöhe bei Tullnerbach.

Um ca. 7.30 Uhr wechselte der verurteilte Inzestvater mit seinem Rollator und seinen Habseligkeiten in einen sogenannten "Zugangsbereich" bis eine geeignete Zelle für ihn zuerst in Stein und dann eben in einer anderen Anstalt gefunden wird.

Noch am Vormittag besucht hat ihn seine Star-Anwältin Astrid Wagner, die oe24 berichtet, dass ihr Mandant "heute etwas traurig und ob des Umzuges etwas durcheinander war". "Ich habe aber lange mit ohm gesprochen, sodass er am Ende mit Zuversicht in seine neue Umgebung gewechselt ist."