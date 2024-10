Frontalkollision: Auto stürzte 70 Meter weit ab

Die Lenker der beiden Fahrzeuge, eine 57-jährige Frau und ein 60-jähriger Mann, wurden mit Verletzungen ins Spital gebracht.

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw am Freitag auf der Hahntennjochstraße (L246) (Bez. Imst) ist eines der Autos rund 70 Meter in steil abfallendes Waldgelände abgestürzt. Das Auto einer 57-Jährigen überschlug sich mehrmals, ehe es zwischen Bäumen zum Stillstand kam. Die Lenkerin befreite sich selbstständig aus dem Fahrzeug und wurde in weiterer Folge von Ersthelfern zur Straße zurückgebracht. Sie erlitt ebenso Verletzungen wie ihr 60 Jahre alter Unfallgegner.

Die Kollision ereignete sich laut Polizei aus unbekannter Ursache gegen 13.15 Uhr auf der sehr kurvenreichen und steilen Verbindung des Lechtals mit dem Inntal mit dem Hahntennjoch als höchstem Punkt (1.894 Meter). Der Unfallort lag im Gemeindegebiet von Imst. Die 57-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen, der 60-Jährige wurde von der Rettung ins Krankenhaus nach Zams transportiert. Die Hahntennjochstraße war infolge der Bergungsarbeiten für etwa eine Stunde gesperrt.