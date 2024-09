Fünf Zirkustiger dürfen in ihr neues Zuhause

Endlich dürfen die bengalischen Tiger in ein großzügiges Gehege ziehen.

Große Freude: Die Zirkustiger Sandy und Floy (beide 17 Jahre), Tango (13 Jahre), Roxy und Sonja (beide 9 Jahre) durften endlich in ein neues Gehege einziehen. Mit der Hilfe österreichischer Tierschützer wurde den Großkatzen ein neues Zuhause in Rumänien geschaffen. Monatelang soll Gut Aiderbichl dafür gekämpft haben.

Betreut von geschulten Tierpflegern

„Wir hatten großes Glück, dass uns ein langjähriger Unterstützer und Tierfreund das Areal in Rumänien angeboten hat. Im Liska Animal Park Zoo haben wir in wenigen Monaten ein großzügiges Innengehege errichtet, in dem die fünf Prachtkerle großen Auslaufbereich haben – mit natürlichen Kletter- und Versteckmöglichkeiten, einem Pool sowie zahlreichen Ruhezonen. Betreut werden sie dort von unseren geschulten Tierpflegern und einer Tierärztin“, berichtet Dieter Ehrengruber, Geschäftsführer von Gut Aiderbichl.

Das Innengehege wäre schon fertig, an dem Außengehege werde noch bis Anfang 2025 gearbeitet.

Die Tiere hatten es zuvor nicht leicht, denn sie waren ihr Leben lang in einem Zirkus in Deutschland, von welchem zuletzt die Besucher fernblieben. Zwar hatte der Dompteur die Tiger behalten und weiter gefüttert, doch eine artgerechte Lösung musste für die Großkatzen gefunden werden.