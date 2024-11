Fußgängerin von Sattelzug überrollt und getötet

54-jähriger Fahrer soll Frontalkollision mit Fußgängerin nicht bemerkt haben.

Eine 81-Jährige ist gegen Freitagmittag in Haid (Bezirk Linz-Land) von einem Lastwagen beim Überqueren der Wiener Straße frontal erfasst und vom gesamten Sattelzug überrollt worden. Die Frau erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 54-jährige Berufsfahrer aus dem Bezirk Rohrbach fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Westautobahn (A1). Er gab gegenüber der Polizei an, den Zusammenstoß nicht bemerkt zu haben.

Der Sattelzug war von Neuhofen kommend in Richtung der Autobahnauffahrt unterwegs, als die 81-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land zu Fuß unterwegs zum Einkaufscenter Haid war. Der 54-Jährige soll laut Polizei seine Geschwindigkeit bei einer Stopptafel zwar verringert haben, blieb aber nicht völlig stehen, wie laut Straßenverkehrsordnung vorgesehen. Die betagte Seniorin bemerkte dies, versuchte dem Lastwagen noch auszuweichen, wurde aber von der Front des Fahrzeuges erfasst.

Fahrer will Kollision mit Seniorin nicht bemerkt haben

Eine Polizeistreife stoppte den Lkw in Tragwein, ein durchgeführter Alkotest verlief negativ. Gegenüber den Beamten beteuerte der Fahrer, nichts vom Unfall mitbekommen zu haben. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurde die Obduktion des Leichnams sowie die Sicherstellung des Unfallfahrzeuges angeordnet.

Damit sind am Freitagvormittag innerhalb weniger Stunden zwei Menschen auf Oberösterreichs Straßen ums Leben gekommen. Bereits in den Morgenstunden verlor in Hochburg-Ach (Bezirk Braunau) wegen winterlicher Fahrverhältnisse eine 33-Jährige die Herrschaft über ihr Fahrzeug, kam von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Auch sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.