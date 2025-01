Gattin mit Gehstock attackiert - Betretungverbot für 94-Jährigen!

Alter schützt vor häuslicher Gewalt nicht: Ein 94-Jähriger ging mit dem Gehstock auf seine Ehefrau los und verletzte sie mit dem Gehstock am Auge.

Ktn. Wie die Polizei erst am Dienstag - mehr als eine Woche nach dem Vorfall am 21. Jänner - bekannt gab, ereignete sich der Angriff des Seniors in Pörtschach am Wörthersee. Durch einen Schlag mit seinem Gehstock verletzte der 94-Jährige seine um 27 Jahre jüngere Frau am rechten Auge.

Im Zuge von Erhebungen am 28.01.2025 durch eine Anzeige über eine weitere mögliche gefährliche Drohung durch den Oldie-Verdächtigen erlangte die Polizei Pörtschach Kenntnis über den Sachverhalt. Beide Eheleute wurden getrennt voneinander befragt. Aufgrund der Gefahrenprognose (mehrere Körperverletzungen in der Vergangenheit durch den Gefährder gegen die 67-Jährige sowie die angespannte familiäre Situation an der Wohnadresse) wurde ein Betretungs- und ein Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der 94-Jährige wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt.